Bognár Szilvia azt firtatta később, hogy vajon a volt igazgató saját érdekeltségeiből béreltetett-e magának autókat vagy sem? Közismert ugyanis, hogy évtizedek óta gépjárművek kereskedelmével foglalkozik a volt vezér. Lapunk ugyan a nyilvános cégadatokból nem bukkant korábban összefüggésre, csupán egy rendszámkeret alapján találtunk utalást erre, Péterffy azonban a már nem az önkormányzati cégnél dolgozó vezetőről kitálalt.

A jelenlegi polgármester ugyanis a válaszában kitért arra, hogy a hat autóból kettőnek az exvezér magáncége volt az üzembentartója, ugyanakkor Péterffy azt is közölte, hogy a bérbe adó cég is a volt vezér érdekeltségébe tartozott, de állítása szerint a többihez képest ez volt a legolcsóbb.

A hat különböző autó havi bérleti díja egyébként 100 ezer forintról indult 2021 májusában, innen kúszott felfelé, és tavaly szeptemberben már elérte a 200 ezer forintot. Ez utóbbi pedig éves szinten 2,4 milliós kiadást jelent a cégnek.

Mint beszámoltunk róla, a májusi közgyűlésen jelentették be, hogy a Tüke Busz Zrt. éléről távozik az előző vezérigazgató, Bánkuti István, helyére pedig Péterffy Attila, a Gyurcsány Ferenccel szimpatizáló polgármester volt erőműves munkatársa, Skutnik Tibor érkezett a Dél-Komtól. Az új igazgató pedig rögtön meg is kapta azt a jelentős, milliárdos önkormányzati támogatást, amit a korábbi vezérigazgató is nyilvánvalóan kérhetett.

Bánkuti ugyan ezt nyilvánosan nem hangsúlyozta, de vélhetően az üzleti életből érkezve értetlenül állt az előtt a tény előtt, hogy a buszos cég igazgatóságába egy zálogházas szocialistát, Gulyás Emil exvárosi elnököt is beültették a Gyurcsány Ferenccel szövetkező önkormányzat vezetői.