Miután a jelenlegi polgármester, Péterffy Attila MSZP-s alpolgármestere, Ruzsa Csaba nemrég arról is beszélt, hogy fontolgatják a teljes telek megvételét, ezért a helyszínen jártuk be az épületegyüttest. A belső falakat szétverték, nyílászárók sehol, az eső a földszintig áztatta el a házakat, a fagy pedig súlyos károkat okozhatott bennük. A volt legénységi épület tetején egy hatalmas fa nőtt ki, odabent pedig szemét és mocsok, és kisebb-nagyobb tüzek nyomai láhatók. A területet részben visszahódította a természet, rengeteg illegálisan lerakott hulladékot találtunk – másfél évtizede csak a kármentesítést 700 millióra becsülték.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető szerint az épületbontások is százmilliókba kerülhetnek, de mire hasznosítható területet alakítanak ki az egykori laktanyából, az újabb milliárdokat emészthet fel. Ezzel csak a baloldali holdudvarnak kedveznek, hiszen súlyos terhektől szabadulhatnak meg a városvezetők jóvoltából.

A mostani városvezetés szocialista elődei által 2008-ban piacra dobott ingatlancsomagban az Áper-laktanya mellett több tétel is szerepelt: a Magasház, a Munkácsy utcai volt rendelőintézet, a Lánc utcai rendelő előtti terület, egy ingatlan a Siklósi úton, a volt Bajcsy-laktanya és egy Megyeri úti ingatlan. A többségüktől pár év múlva meg is váltak a „spanyolok”, de a Magasház romjait már a jobboldali városvezetésnek kellett eltakarítania, nem kizárt, hogy az Áper esetében is hasonló forgatókönyvre kell számítani.