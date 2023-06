Elöljáróban nem árt megjegyezni, hogy ahol lehetséges, ott a növényzet a legjobb megoldás, egy-egy nagy fa az ablak előtt 2-3 Celsius-fok hőmérsékletcsökkenést is eredményezhet. Ugyanígy a vadszőlővel, vagy más futóval elbarikádozott terasz szintén kellemes perceket teremthet. Az utóbbi egy-két évben besegít az is, hogy sokan igyekeztek az emelkedő gázszámlák elől úgy menekülni, hogy beszereztek fűtő-hűtő klímaberendezéseket, aminek most lesz igazán haszna.

No és mindenkinek a figyelmébe ajánlottak az erdei turistautak, melyből 1100 kilométer van megjelölve a Mecsekben, s kétharmaduk árnyas fák közt halad. Ha azonban időnként mégis napra vágyunk, rengeteg szabad rét található a jelzett utak mentén, hogy csak a kedvencemet mondjam, a Kisújbánya fölötti hatalmas mezőt, ahol több tízezer ember is elfér.