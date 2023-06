Megírtuk azt is, hogy tavaly év végén azt tervezte a baloldal, hogy a Rákóczi út 55. szám alatt található irodaház városi tulajdonrészét is licitre küldi. A ház a város szívében, a legnagyobb bevásárlóközpont közelében, boltok, irodaházak bankok mellett található. A kétszintes épületben vannak magántulajdonú irodák is, a város kezében 635 négyzetméternyi terület van, a városi vagyon kikiáltási ára mindössze három 45 milliós lakással egyezik meg, hiszen nettó 136 milliót (bruttó 172 milliót) kértek érte indulóárként a liciten. Négyzetméterenként 271 ezer forintért kezdőlicetet emlegettek akkor, egy gyors netes keresés alapján kiderült, hogy ez inkább a piac alján található összegekkel vetekszik, a kevésbé kedvelt keleti városrészben is kínálnak ennyiért lakásokat, de irodák tekintetében sem mondható magasnak ez az összeg.

Az, hogy sikerült-e ennek az ingatlannak az eladása, nem tudni, erről ugyanis a városházi cenzúraosztály mélyen hallgat.