Ha állatkertben járok, akkor egy kicsit mindig újra gyereknek érzem magam. Lenyűgözve szemlélem az egzotikus állatokat és szívesen barangolok egyik kifutótól a másikig akár órákon keresztül is. Szívem szerint még én is jelentkeznék Zoo-Táborba, de rögtön várólistára kerülnék, hiszen minden évben nagyon gyorsan elfogynak a helyek, ami nem is meglepő, hiszen ez egy igazi élmény a gyerekeknek.

Amikor megérkeztünk a kollégákkal az állatkertbe, már nagyban ment a nevek elsajátítása, persze játékos módon. Helgát, az egyszarvút adták egymásnak a résztvevők, és hangosan ki kellett mondaniuk a másik nevét, hogy mindenki memorizálni tudja. Aztán már kezdetét is vette a kaland. A leopárd és a puma kifutóját felfedezve jutottunk el a gyűrűsfarkú makikig, amik már kíváncsian tanulmányozták az érkezőket. Tudták, hogy nassolnivaló vár rájuk, méghozzá a kedvencük, a mazsola. Nem is tévedtek, és már a reggelijük előtt jól belaktak. A gyerekek imádták, ahogy a kezükből eszegetnek ezek a cuki állatok, de a simogatás szigorúan tilos volt. Úgy látszik a Madagaszkár című animációsfilmből ismert Julian királlyal ellentétben, ők nem szeretik, ha hozzájuk érnek.