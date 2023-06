Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult a Tolna Vármegyei Rend­őr-főkapitányságon a volt Bőrklinika és az egykori Mandulás kemping botrányos cseréje miatt - írtuk meg nemrég. Ám miután a magántulajdonba került, az értékes Bőrklinika területén már el is kezdett bontani a vállalkozó, aztán szerdán arra is fény derült, hogy a teljes pécsi baloldal rendkívül jókedvűen nekilátott a Mandulás kempingben a bontásnak is.

Az, hogy Péterffy Attila pécsi polgármesternek mi a véleménye a nyomozásról, vagy éppen milyen dalt szerettek volna énekelni a baloldali képviselők a bontás közben, hamarosan cikkünk frissítéséből kiderül.