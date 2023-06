A Dunán levonult árhullám, valamint a rengeteg eső sajnos igen nagy területen hozott létre az elmúlt napokban, hetekben a csípőszúnyogok számára ideális élőhelyeket.

Ennek következményeit a mohácsiak nap mint nap tapasztalják, az esti órákban egyre elviselhetetlenebb méreteket ölt a szúnyoginvázió.

Ugyan a katasztrófavédők a központi gyérítés keretében Mohácson és környékén is rendszeresen végez nyaranta beavatkozásokat, azonban ez most kevésnek tűnik, ezért az önkormányzat is beszállt a vérszívók pusztításába Mohácson.