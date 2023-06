Bár a Szent Iván-napi máglya a szeles időjárás okán elmaradt, almát így is sütöttek a gyerekek a kisebb tűz körül.

– A hagyományőrzők tábora, akik a 16. század katonai tábori életét jelenítették meg korabeli jelmezekkel és fegyverekkel, az íjászkodás, valamint a kézműves foglalkozások is rendkívül népszerűnek bizonyultak, a program a tervezett este tíz órai zárásnál is tovább tartott a kiemelt érdeklődés folytán – mondta el a várkapitány.

– Számos család és baráti kör vett részt a programon, este a fáklyák és a tábortűz különleges hangulatot adott az estének – folytatta. A gyerekeket színes, szalagokkal díszített hajfonás és hennafestés, valamint népi játszóház is várta, valamint a Szent Iván-éji népszokásokkal is megismerkedhettek a résztvevők.

Mindemellett egy meglepetéssel is készültek a szervezők a Szent Iván-éji program látogatói számára.

– A nagy igényre való tekintettel a kazamatasori új kiállítást is nyitva tartottuk, s a kiemelt rendezvény okán kedvezményes belépővel tekinthették meg az interaktív tárlatot a vendégek – tette hozzá Salamon Ferenc.

Július végén jön a folytatás

A Zrínyi-vár dolgozói már készülnek a következő eseményre: július végén idén is megtartják a Győzedelem napját, ahol Horváth Márk várkapitány 1556-os hősies győzelméről emlékeznek meg. Interaktív, izgalmas programmal készülnek, július 28-án, illetve 29-én is várják majd a látogatókat. Zenei produkciók, a 16. század világát megidéző programok, meglepetés előadók és táncos vigalom szerepelnek a tervek között. – Mindenki, aki szereti a 16. századi történelmet, találhat majd kedvére valót a rendezvény kínálatából – ígérik a szervezők.