Négy jelentős fejlesztést zártak a beremendi településvezetők, melyek átadóünnepségét egyben tartották meg, Hargitai János országgyűlési képviselő részvételével. Elsőként az új szennyvíztelepnél történt a szalagátvágás. Ez a legnagyobb és legjelentősebb fejlesztés, hiszen a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében több mint 1,7 milliárd forint támogatásból egy új, nagyobb kapacitású szennyvíztelep épült, illetve megtörtént a püspökbólyi településrész csatornázása.

Theisz Ferenc, Beremend polgármestere elmondta, az itteni lakóingatlanok 80 százalékát már rá is kötötték a hálózatra. A szennyvízdíj most kevesebb, mint amennyit a lakóknak korábban a szippantásért fizetni kellett. Az önkormányzat egyébként földmunkával segített a rákötésben is az ingatlantulajdonosoknak, tehát aki kérte, annak ingyen kiásták a gödröt, és a befejező munkákat is elvégezték.