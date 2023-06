Fontos tudni azt is, hogy a napvédő készítmény hatékonysága és a termék helyes használata között szoros az összefüggés. Nem elhanyagolható az egyszeri alkalommal bőrre felvitt termék mennyisége, továbbá az sem, hogy a felhasznált napozószer milyen egyenletesen kerül a bőrre. – Egy átlagos felnőtt test esetében egy-egy alkalommal 6 teáskanálnyi naptejet ajánlott használni, ami kb. 36 grammnak felel meg. Kevesebb mennyiségű fényvédő használata esetén a védő hatás akár két-háromszor kisebbre is csökkenhet – emeli ki az összefoglaló.

A naptejek és krémek vastagabb réteget képeznek a bőrön, egyenletes elosztásuk nehezebb, míg az olajok vékonyan kenhetők és jobban szétoszlathatók, ezért gyermekek számára előnyösebbek.

A megfelelő hatékonyság biztosítása érdekében célszerű rendszeresen ismételni a fényvédő alkalmazását, még a nagy faktorszámú, vagy „vízálló” feliratú készítmények esetében is.