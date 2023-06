A tavalyi évhez képest kevesebb lett az emberek a pénze, és a párok leginkább a szolgáltatókra kifizetett költségeket próbálják lejjebb tornázni. Bár az is megesik, hogy átgondolatlanul adnak ki egy pluszszolgáltatásért extra magas felárat, míg amin nem szabadna spórolni, azon lejjebb adnak az igényeikből.

A szolgáltatók sincsenek könnyű helyzetben, hiszen minden terhük, illetve költségük sokkal magasabb lett, mint az előző években. Magasabb adót fizetnek, több lett az üzemanyagár, alapanyagok is csak többszörös áron érhetőek el. A vacsora az esküvői költségek legnagyobb részét teszi ki. Az ételek árának emelkedését mindannyian tapasztaljuk, és mivel nem lehet jól kalkulálni az inflációval, az esküvőt tervező párok nehezen tudnak több hónapra, fél évre vagy a következő szezonra előre rögzített árral szerződni, és nem mindenki tudja bevállalni az esetleges 30 százalékos drágulást.

A szolgáltatókon keresik a faragható tételeket, egyre gyakrabban fordul elő például, hogy olyan ceremóniamestert fogadnak, aki a zenét is szolgáltatja. Németh Attila pécsi esküvői DJ és ceremóniamester is, így tapasztalja, a párok 80 százaléka mind a két szolgáltatást kéri tőle. Ő már tizenöt éve dolgozik esküvőkön, idén átlépi a 400 lakodalmat, ahová felkérték. Az árakon kénytelen volt ő is emelni, de azok mindig az igényelt szolgáltatásoktól függnek. Csak egy példa a költségekre (a fentebb már említett tételeken kívül): a szárazjég ára az elmúlt két évben háromszorosára emelkedett. Jól szemlélteti a bizonytalan helyzetet az ő példája is: tavaly májusig bezárólag 15 foglalása volt 2023-ra, míg eddig az időpontig (június közepén) csupán 6 időpont kelt el a 2024-es naptárjában.



Az ajánlatkérések is megcsappantak



A szolgáltatók várták, hogy az év első hónapjaiban „berobbannak” majd az ajánlatkérések, de ez nem történt meg, és van olyan minőségi szolgáltató is, akinek még nincs lefoglalt időpontja a következő szezonra. Ez 5-10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Az „Esküvőm lesz 2023–2024-ben” Face­book-csoportban (ahová csak menyasszonyok posztolhatnak, és a szolgáltatók úgy jelentkezhetnek a kérésekre hozzászólásban) is érzékelhetően lankad az aktivitás, kevesebb a kérdés, kevesebb a keresés. A vendéglétszámot is jól meggondolják a párok, nőtt az olyan házasságkötések száma, ahol a szűk család ebéddel vagy vacsorával ünnepel. A száz fölötti létszámú lakodalmak pedig már-már ritkaságszámba mennek.