A zöldborsószezon megkezdődött, a Maradék nélkül program javaslatai szerint érdemes néhány dologra odafigyelni, hogy a termésből minél kevesebb végezze a kukában. A zöldborsót szedést követően érdemes fél napon belül feldolgozni, mert zsengesége hamar elillan. Javasolt hűtőszekrényben tárolni a felhasználásig. Ugyanakkor, a kifejtés után a szemek jól fagyaszthatók, vagy érdemes blansírozni, így a friss zöld szín megőrzése mellett a fagyasztás során nem változik meg kellemetlenül a borsó íze. Az összefoglaló kiemeli, hogy a zsenge zöldborsó héja is fogyasztható: kerülhet levesekbe, de egészben párolva is nagyon ízletes. Azt is érdemes tudni, hogy a zöldborsó héját lehet komposztálni, így nem kell, hogy a szemetesbe kerüljön.