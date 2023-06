A PTE korábban közleményben számolt be a várható fejleményekről: „A törvény elfogadásával újabb fejezetéhez érkezett az egészségügyi ellátórendszer átalakítása: az irányító vármegyei intézményi feladatokat ellátó PTE Klinikai Központ végzi a járó- és fekvőbeteg-ellátás szakmai irányítását Baranya vármegyében úgy, hogy a felsorolt egészségügyi intézmények a jövőben a PTE Klinikai Központ szervezetébe integrálódnak. A kórházak költségvetési jogállása ezen időponttól megszűnik, az intézmények ingatlan és ingó vagyona a PTE tulajdonába kerül, mely a fenntartói jogokat is gyakorolja.

A PTE szervezeti egységei együttesen és összehangoltan készülnek az átállásra annak érdekében, hogy a kórházak vezetőivel és munkatársaikkal együtt gördülékenyen valósíthassák meg az integrációt.

Fontos hangsúlyozni: a PTE átveszi a kórházak minden dolgozóját, s a lakosság biztonságos, és szakmailag megfelelő egészségügyi ellátását biztosítani fogja. A betegek az eddig megszokott helyszíneken és időpontokban vehetik majd igénybe az ellátásokat 2023. július 1. után is, valamint a kórházak elérhetősége is változatlan marad.”

A Mohácsi Kórház új neve „Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Mohácsi Kórház" lesz.

Az intézmény kapcsán az egyik legfontosabb kérdés, mi lesz a sorsa az idestova egy esztendeje zárva tartó szülészetnek. Csizmadia Csaba, a kórház főigazgatója korábban – alpolgármesterként – a képviselő-testület ülésén a közeli jövőről szólva így fogalmazott:

– Bízunk abban, hogy a vélelmezett hátrányok mellett rengeteg előnnyel is jár szükségszerű intézkedés. Példaként említhető a humán erőforrás kérdése: más, kisebb kórházakban is előfordult már, hogy több szakmában, ahol nem tudtak orvost biztosítani, oda valamilyen formában az egyetem delegált gyógyítókat. Ilyen példa nálunk is akadt, nem egy osztályon és szakrendelésen. Bízunk abban, hogy a struktúránk nem változik, a folyamatban lévő tárgyalások, a rendelkezésre álló információk alapján erre ígéret van. A szülészet működtetéséről továbbra sem mondtunk le, reméljük, hogy az integráció keretében az osztály újraindítására is sor kerülhet. A korábban ennek kapcsán már ismertetett indokokban jelentős változás nincsen. A nemrég csodásan felújított, modernizált osztály rendelkezésre áll, orvosokat, szakembereket az egyetemmel karöltve be tudunk vonni a munkába – mondta Csizmadia.

A bérek kapcsán a főigazgató úgy vélte, egy plusz ösztönző rendszerre van szükség.

– A városnak és lakóinak egyaránt érdeke, hogy működjön ez az egészségügyi egység, ám ezért valamilyen áldozatot is kell hozni – jegyezte meg. – Ezért had indítványozzam ezen a helyen: a Mohácsért Közalapítvány keretén belül hozzunk létre egy „A mohácsi szülészetért" alapítványi részt, amelyet remélhetőleg az önkormányzat és mások, civil szervezetek, vállalkozások egyaránt támogatnak. E forrásokat az a szülész pályázhatná meg, aki hajlandó Mohácson elhelyezkedni. Ezzel kiegészítve – a főigazgatósági bérektől függetlenül – működhetne ez az ösztöndíjrendszer, erre egyébként más kórházaknál is akad példa.

Új fejlemény, hogy az ügy érdekében a kórház Szily László Alapítványa „Mohácsi Szülészetért"alszámlát nyitott, melynek száma: 11731070 - 26911560. A városlakók és a térségben élők összefogását várják, kérik, lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá az újraindítás anyagi hátterének megteremtéséhez.

Mindezek mellett lapunk tudomása szerint az osztály megnyitásáról folyamatosan zajlanak az egyeztetések az egyetem vezetésével és az Országos Kórházi Főigazgatósággal, s a politikai szereplők is latba vetették befolyásukat. A tárgyalások információink szerint reményt keltőek, s várhatóan néhány hónapon belül érdemi fejleményekről is beszámolhatunk.