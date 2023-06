A vizsgálat megállapította hogy az időskort támogató tevékenységek a négy országban igen hasonlóak, az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén nincs sok különbség. Kiderült az is, hogy az információnak kiemelt szerepe van ebben a korban, ám az idősebb emberek kevésbé a netről, sokkal inkább nyomtatott kiadványokból tájékozódnak. Ezért Pécsett mostantól két hetente megjelenő nyugdíjas oldalunkon rendszeresen közöljük a térség időseknek szóló előadásait, klubprogramjait, rendezvényeit. Mert a kapcsolati háló nagyon fontos – a családi, baráti kapcsolatok, a kisebb és nagyobb közösségek szerepe. Lényeges az is, hogy a nyugdíjba lépés után is legyen célja, feladata az embernek; hogy használhassák a képességeiket, a megszerzett tudásukat.

Mint De Blasio Antonio kiemelte, magyar részről a a nyugdíjasok munkavállalásának igen kedvező adózási háttere aratott nagy sikert, ugyanakkor nekünk célszerű lenne például Lodztól átvenni azt a kéthetes egészségmegőrzési programot, melyet minden évben megrendeznek a 60 felettieknek, előadásokkal, szűrésekkel, programokkal.