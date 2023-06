– Szent László az egyik (ha nem a legnagyobb) ikonikus alakja a magyar történelemnek, ez mellett magyar katona szent is. Ezért is választhattuk volna, de a válasz sokkal egyszerűbb. Személyesen is nagy tisztelője vagyok a nagy királynak. Sőt, egy magyaregregyi mondában is maradt fent példa arra, hogy László király a környező erdőkben vadászott egyszer annak idején, így a helyszínhez is kapcsolható a szent király alakja – mondta el Benjamen de Noire, a házigazda csapat alapítója.

A programon solymászati bemutatóra is sor kerül.

– A sólyom misztikus állat, mely a magyar mondakörökben gyakran megmutatkozik, szimbolikus jelentőségű. Az előadásban ezért is kapnak meghatározó szerepet, illetve külön látványelemként is gazdagítják a szombati műsorunkat.