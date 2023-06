A közelmúltban az is kiderült, hogy Nyőgéri Lajos volt feleségének lakáskérelmét is jóváhagyta Péterffy Attila. Ugyanez történt Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával, akinek cége 15 milliót kapott az MSZP-től tanácsadásért, miközben önkormányzati lakásban élt – amelyért állítólag „piaci alapú bérleti díjat” fizet. Azóta az is kiderült, hogy egy MSZP-s pécsi elnökségi tag, Mellár Tamás baloldali politikus segítője is juthatott lakáshoz. A legfrissebb fejlemények szerint pedig a Pécsi Ellátó Központ volt vezetője is használt egy önkormányzati ingatlant, ráadásul egy új építésű belvárosi házban lelt kényelmes otthonra. Jelenleg egyébként úgy tudjuk, hogy jogcím nélküli használóként lakik a lakásban.

Mindezeket a Tiszta Kezek Frakció tagjának, Hencsei Zsoltnak a kérdésére volt kénytelen elárulni Péterffy, aki azonban egyetlen döntés-előkészítő iratot sem adott át a megválasztott képviselő kérésére.