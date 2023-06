Egész napos programmal várják a stifolder verseny mellett az érdeklődőket a településre. Délelőtt 9 óra 30 perckor egy lovas felvonulás nyitja meg a rendezvényt és onnantól kezdve nincs meg állás. A nyár első szombatján tartanak dzsúdó- és cigány népzenei bemutatót is, lesz táncház, bútorfestő kiállítás és nem maradhat el a zene sem. A talpalávalót többen – Fekedi Zenekar, Fekedi Vegyeskar, Bogár István Hagyományőrző Együttes, Pappert Anna és Gábor gombosharmonikások, Véméndi Férfikar, Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar – is szolgáltatják a nap folyamán, de bemutatkozik a Fekedi Klumpenjäger tánccsoport és Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes is.