– A szállodában, ahol tavaly dolgoztam, a Giro d'Italia egyik helyi szakaszának befutója volt. A Lotto Soudal (belga kerékpárcsapat) szállt meg nálunk, de a kamionjukban a konyhai berendezések nem működtek, így a csapat szakácsa bejött a hotel konyhájára. Fél napot együtt dolgoztunk, és látta, hogy jól mozgok a konyhán – meséli a kezdeteket Attila. A szakács azután idén februárban kapott egy üzenetet, hogy a Cofidis Team séfet keres a Katalán körversenyre. A munkát megkapta, így március végén 10 napig már a francia csapatra és a Staffra főzhetett. Április végén szintén a Cofidis főnöke ajánlott egy másik lehetőséget is: egy háromhetes edzőtábort az Alpokban, ahol a csapat öt tagjának főzhet. Attila természetesen ezt is vállalta, és újra jó visszajelzéseket kapott, sőt a versenyzők érdeklődtek is, hogy a Tour de France-on is ő fog-e majd főzni.

– Én akkor még úgy tudtam, hogy nem én fogok ott nekik főzni, de a csapatfőnöktől csütörtökön kaptam a jó hírt, hogy én kaptam meg azt a munkát is – újságolta örömmel Szász-Kolumbán Attila. Mint mondja, aktív sportolóként ez az egész, ami vele történik, egy komoly löket lelkileg-testileg. A versenyzők étkeztetése során sok mindent figyelembe vesznek a dietetikusok, akik a szakasznehézség és az emelkedők alapján mondanak egy irányt, ezen belül viszont a séf szabad kezet kap, hogy mit készítsen.

Attila egyébként felnőtt korában sajátította el a szakács szakmát. Évekkel ezelőtt, amikor többedmagával Olaszországban egy építkezésen dolgozott, a társaság minden tagja főzött. Ott kiderült, hogy ez Attilának megy a legjobban, így hazatérve egy egy éves tanfolyamon szerezte meg a képesítést. A kerékpárversenyek után Siklóson megnyitja a Columban’s Lakáséttermét.