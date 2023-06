- A Magyar Közút 80 mérnöksége napi szemétszedési tevékenységük során évente mintegy 12 ezer tonna hulladékot gyűjt össze az országos közutak mellől. Ez a munka rendkívül nagy humán és anyagi erőforrást igényel, így az illegálisan kidobott hulladékok összegyűjtése és elszállítása más tevékenységi területekről is hasznos forrásokat von el, amit az utak minőségének és biztonságának fokozására is fordíthatnának a szakemberek - közölték. - Az elmúlt évek alatt számos sikeres szemétgyűjtési akciót szerveztek már, amelyekkel cél, hogy érezhető szemléletváltást érjenek el a közlekedőknél. Idén először egy teljes hetet, a június 12-től 16-ig tartó időszakot jelölték meg az akcióra - fűzték hozzá.

Online lehet jelentkezni

Június 4-én, vasárnap éjfélig várják az önkéntesek csatlakozását a szervezők online, IDE KATTINTVA. A társaság - közleményük szerint - minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat, valamint gondoskodik az összegyűjtött illegális hulladék maradéktalan elszállításáról is. - Fontos megjegyezni, hogy az akcióhoz csatlakozni csak a Magyar Közút által üzemeltett országos utak menti területeken lehetséges, a szakemberek kizárólag ezeken a szakaszokon tudják biztosítani a szükséges felszereléseket a résztvevők számára - hangsúlyozzák. Az országos közutak menti szemétszedéshez a cég a lehetséges mértékig szakmai felügyelettel is hozzájárul, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.