Jön a Hangszervándor 2023.06.08. 15:20

Szokatlan hangszerek szólalnak majd meg a bólyi Vigadóban

Még csak most kezdődött el a nyár, de a bólyi Erzsébet Vigadó már az augusztus 20-i ünnepi program szervezésének is nekilátott. Az Államalapítás Ünnepének városi rendezvényét ezúttal is a Batthyány téren tartják.

W. K. W. K.

Három napos rendezvénysorozatra készülnek, forgalomkorlátozásra is kell számítani: a Városi Könyvtár előtti útszakaszt zárják le augusztus 18-21. között.

A tervezett programok között különleges gyermekműsor is szerepel: az Erzsébet Vigadó ajánlója szerint a Hangszervándor című interaktív műsor során a legkisebbek is betekintést nyerhetnek a különböző népek zenéinek hangszeres világába. Rengeteg érdekes szokatlan és sokak számára nem ismert hangszert hallhatnak megszólalni az érdeklődők, és a műsor végén ezek közül néhány kipróbálására is lehetőség nyílik.

