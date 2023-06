A gyerekemelő akcióhoz bárki csatlakozhat, itt is, és Pécsett, az Árkádban is, ahol a Pécsimami Közhasznú Egyesület a Hurcibaba Klubbal együttműködésben szervezi a villámcsődületet. Itt is érdemes kicsit korábban érkezni, mert a résztvevő családokat a készlet erejéig ajándékokkal (pl. játszóházi belépő, fagyi, buborékfújó) várják, és ha videót, vagy fotót posztolnak az eseményről közösségi oldalukon, értékes élményeket is nyerhetnek.

– Lepjük meg együtt az Árkád bevásárló közönségét egy vidám flashmobbal, mutassuk meg, hogy a gyermek nekünk pécsieknek is nagy érték!

– biztatja részvételre a pécsieket Gellén Nóra, a Pécsimami Egyesület elnöke.