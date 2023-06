A legújabb gyűlés témája a magaságyás, valamint a vízgyűjtési módozatok lesznek. Magaságyásnak nevezzük a földtől 60-80 centiméterre kiemelet ágyást, amelynek legismertebb jegye az általában fából készült keret. Az ágyás általában jó minőségű talajok, komposzt, és akár trágya egymásra rétegzéséből áll.

Ezen júniusi gyűlés esetében a tagok megtekintenek néhány pécsbányai magaságyást, hogy gyakorlatban is lássák annak felépítését, hasznosulását. Ezen kívül szó esik majd arról, hogy milyen féle módokon lehet gyűjteni a vizet, figyelve arra is, hogy ne növeljük a jelenleg is magas szúnyogpopulációt.

Az esemény este 8 óráig tart majd, amely során lehetőség lesz kérdezni is.