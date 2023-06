A program középpontjában a felelős állattartás és a menhelyi állatok örökbefogadása szerepelt, így szó esett arról a program keretében, hogy mit is jelent a felelős gondoskodás egy háziállat esetében, valamint, hogy milyen feltételeket kell biztosítani és milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy kutya vagy egy macska örökbefogadásánál.

A rendezvényen számos felnőtt és gyermek is részt vett, akiket elvarázsoltak a helyszínen jelenlévő állatok. A kutyusok csak úgy kapták a simogatásokat, és sok látogató fel is iratkozott örökbefogadásra, valamint adományokat is hoztak, hiszen ez az esemény egy jótékonysági rendezvény is volt az állatmenhely részére.