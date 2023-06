A hallgatókat, oktatókat, családtagokat és díszvendégeket köszöntötte Bódis József, a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke is.

– Egy egyetem életében két kiemelkedő esemény van. Az egyik az évnyitó, a másik a diplomaosztó. Most éppen ez utóbbi zajlik, az önök sorsa azonban nem itt dől el, hiszen már évekkel ezelőtt eldöntötték, mik szeretnének lenni, s ennek elérése érdekében a PTE Egészségtudományi Karát választották – kezdte köszöntőjét Bódis József.

– Az biztos, hogy az elmúlt éveket sikerrel abszolválták, különben nem lehetnének itt, s ehhez nagy szeretettel gratulálok. De hogyan is kell értelmezni azt, hogy az embernek van egy oklevele, egy diplomája? Körülbelül úgy, mint a jogosítványt. Egy jogosítvány birtokában lehet valaki Schumacher, ugyanakkor lehet egészen silány autóvezető is. Maguk legyenek Schumacherek! Abban az értelemben, hogy a pályájuk, hivatásuk minden percét éljék meg, a jót is és a rosszat is! A jó mindig erősíti a lelket, erősíti azt a bizonyosságot, hogy jól döntöttek. A rossz pedig kitartásra kell, hogy sarkalljon. Az egészségügyi pálya az emberekkel, betegekkel, kiszolgáltatott személyekkel való foglalkozásról, bánásmódról szól, amelyhez kell egy nagy adag emberség, kell sok mosoly, mert a mosoly fél gyógyulást jelent az illetőnek,és kell a felkészültség. Felkészültség nélkül a mosoly csak üres gesztus. Maguk ne üres gesztusokat gyakoroljanak, hanem tartalmasakat! Használják a megszerzett tudásukat! – biztatta a diplomázó fiatalokat a kuratóriumi elnök.