– A repertoárunk igen széles körű, reneszánsz egyházi műveket, motettákat, bordal- és népdalfeldolgozásokat, spirituálékat egyaránt megszólaltatunk – mondta Horváth Attila.

– A közös éneklés a munkahelyi stressz oldásában is segít, emellett külön pozitívumot jelent, amikor a dalokkal másoknak is örömet szerezhetünk – folytatta a karnagy, s hozzátette, a sikerorientáltság és a profizmusra való törekvés a kórus munkájában is megmutatkozik.

A próbák is a bíróságon zajlanak, s a csapat részt vesz a törvényszéki és járásbírósági eseményeken, karácsonyi hangversenyeken. Az idei adventben az egerági Sarlós Boldogasszony-templomban tartottak karácsonyi koncertet.