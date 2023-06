A Péterffy MSZP-s alpolgármestere körül eddig is számos botrány tört ki, hiszen éppen az ő területét érintően indult el nyomozás a lakások kiutalása miatt, az ő egykori bizalmas munkatársa, alpolgármesteri referense után érdeklődtek a nyomozók, Nyőgéri volt az, akinek a cégeit kényszertörléssel szüntették meg, ami miatt pedig bizottsági elnök sem lehetett, és ő volt az, akit botrányos körülmények között, fű alatt nevezett ki Péterffy alpolgármesterének.

A fentiek után nem lenne meglepő, ha a nyáron megszabadulna Péterffy Nyőgéritől, hiszen eddig is sokat rontott polgármesteri megítélésén. Ezzel párhuzamosan pedig az egyik momentumos – Sajgó Györgyöt említette forrásunk – ülne be a helyére, hiszen a Momentum még nem nyújtotta be igazán a számlát a visszatalálásukért.

Ugyanakkor az MSZP pécsi hatalmi-pénzügyi törekvései nem biztos, hogy ezt engedik, de a végső szót erről is Gyurcsány mondhatja ki, hiszen a tét valójában a jövő évi önkormányzati választás, ami a baloldal számára létkérdés, főként abban a relációban, hogy a 2026-os parlamenti voksolás is egyre közelebb kerül.