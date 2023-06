A regionális találkozókra a covid időszakát leszámítva amúgy minden évben sor került, amelyek legfőbb célja a tapasztalatcsere és ötletek gyűjtése volt. A szobi rendezvényt is ennek szellemében tartották, így a szövetség húsz esztendejéről, ezen belül is a dél-dunántúli emlékhelyek tizenhat évéről hangzottak el előadások. Nagy érdeklődés kísérte a helyi alapítvány vezetőjének tájékoztatóját is, aki az idén jubiláló Vilma- ház két évtizedéről osztotta meg a tapasztalatait. A hivatalos rész lezárása után a 18. században épült református templomot tekintették meg a részvevők, majd a program a Vilma- házban folytatódott: előbb székelykáposztával, valamint házi készítésű pogácsákkal és süteményekkel kínálták a vendégeket, végül a találkozó a tájház megtekintésével zárult.