Lesz minden, ami egy igazi vár mulatságnál elengedhetetlen. Megismerhetők lesznek a lovagi táborok, a tábori élet, de lehetőség lesz íjászkodni is. A látogatók bepillantást kaphatnak a népi mesterségek világába, kalandozhatnak a fűszerkerteben. Mindemellett időponthoz kötött programokkal is készülnek a szervezők. Délelőtt fél 10-kor kezdődik a táborverés és a sátorállítás, majd ezt követően elindul a vigalom. Az eseményen bemutatkozik a Siklósi Sárkányos Lovagrend, akik páncélos szabadharcot mutatnak meg, a gyerekeknek lehetőségük nyílik a nap során megküzdeni a lovagokkal, de akit a harcok elrettentenek, azok a harci sérülések orvoslásába tekinthetnek be, az est felé haladva pedig a középkori körtánc is elsajátítható lesz, és még csak ezután következik a végső csata vitézek vezetésével, lovagok beavatkozásával, valamint bátor látogatók összecsapásával. A várvezetés sem maradhat el, valamint megtörténik a várkarolás is.