Somberek Az idei évben is a Sombereki Zrt. irodaházánál tartották meg a Baranya Vármegyei Búzagyűjtő napot, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Baranya vármegyei szervezete szervezett a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével (MAGOSZ), és a Magyarok Kenyere Alapítvánnyal együttműködésében. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program célja most is az, hogy a Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről felajánlott búzát liszt formájában a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek eljuttassák.

Rittlinger József, a NAK baranyai elnöke elmondta, a baranyai gazdák előzetes felajánlásából borítékolható, hogy az idei évben is több mint 40 tonna búza gyűlik össze a vármegyében. Baranya vármegyében még mindig tart az aratás, mert idén az időjárás megakasztotta a munkát. A felajánlott búzamennyiséget idén négy gyűjtőhelyen lehet leadni: Sombereken, Siklóson, Szigetváron és Mágocson.

Horváth Vivien, a Magyarok kenyere program projektvezetője elmondta, ez a program ma már sokkal sokkal többről szól, mint búzagyűjtésről, hiszen olyan közösségkovácsoló ereje van, hogy a közreműködő gazdák, szervezetek büszkén őrzik a magyarság hagyományait. A tavalyi évben egyébként több mint ezer tonna búza gyűlt össze határon innen és túl, Baranya megyében pedig több mint 47 tonnányit ajánlottak fel a gazdálkodó szervezetek és magán gazdálkodók, amely mennyiségből 26 tonna liszt lett. A mennyiség egy részét 8 baranyai szervezet között oszthatták szét.

Pécsről indult a program

Őri Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelőse megköszönte a gazdák felajánlását, továbbá azoknak a szervezőknek, szállítóknak is köszönetet mondott, akik részt vesznek abban, hogy a búza a malomba, a liszt pedig a rászoruló szervezetekhez eljusson.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem kezdeményezés 2010-ben, Pécsről indult el Korinek László ötlete nyomán, amelynek hatására 2011-ben 10 tonna gabonát gyűjtöttek össze a szervezők, azóta évről évre egyre nő a felajánlott búzamennyiség. A jótékonysági kezdeményezéshez nem csak gazdálkodók tudnak csatlakozni, hanem bárki, akár az adója 1 százalékával, vagy a Magyarok Kenyere Alapítvány számlájára utalva pénzadománnyal is támogathatja a programot.