A Baranyában is komoly hagyományokkal bíró helyi termékek előállításáról és a fogyasztási szokásokról készít felmérést a Széchenyi István Egyetem. Az agroturizmus fejlesztésével kapcsolatban is felmérés indult, amelynek eredményei nyomán a gazdálkodás diverzifikációját segítő intézkedésekről szóló javaslatok készülhetnek. Mindkét kutatást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatja.

A helyi termékekről készít széleskörű felmérést a Széchenyi István Egyetem. A kutatás fókuszában a rövid ellátási láncok, s ezen belül is elsősorban a helyi termékek előállítása, illetve a fogyasztási és vásárlási szokások állnak. Az egyetem munkatársai két kérdőívvel is készültek, így a termelők és a fogyasztók is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a felmérés sikeres legyen, ezáltal pontos képet kapjunk a helyi termékek előállítóiról, a termelői szolgáltatásokról, valamint a fogyasztási és vásárlási szokásokról. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak a helyi termékek népszerűségének növeléséhez és értékesítési lehetőségeinek javításához.

A hazai földben megtermelt helyi termékek és az azokból készült élelmiszerek hazai értékesítése támogatja környezetünk gazdasági fejlődését, az élhető, fenntartható vidéki életet és hazánk élelmiszer-ellátásának biztonságát is. A piacokon ráadásul a vásárlók meggyőződhetnek az általuk kedvelt termékek eredetéről, a termelők pedig közvetlen visszacsatolást kaphatnak a munkájuk eredményéről.

A helyben megtermelt alapanyag feldolgozása mellett egyre több gazdálkodó igyekszik egyéb szolgáltatással is bővíteni a kínálatát. Az agroturizmus terén azonban bőven van még tere a fejlesztéseknek. Ezt a célt szolgálja az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ felmérése is, amelyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, valamint a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége is részt vesz. A kutatás célja, hogy a hazai agroturizmus helyzetét vizsgálva, az eredmények birtokában széles szakmai körben javaslat készüljön a fejlesztésekre és intézkedésekre, valamint, hogy konkrét projektek induljanak a termelők diverzifikációjának támogatása érdekében. A kérdőív az alábbi linkre kattintva érhető el.

