A helyi vállalkozások segítségével kapna fényt a kerékpárút

A villányi városvezetés a következő hónapokban korszerűsíti a város közvilágítási rendszerét, emellett azt is tervezik, hogy a Sauska pincészetig a gyalogossétányként is gyakran használt kerékpárút kivilágítását is megvalósítják.

Rajnai-Zsíros Krisztina Rajnai-Zsíros Krisztina

Fotó: KOVÁCS PÉTER

Régóta tervezi a villányi városvezetés, hogy a Villány és Nagyharsány között vezető kerékpárutat a Sauska pincészetig kivilágítja, hiszen ezt a turisták, illetve a térségben vendégeskedők előszeretettel használják gyalogossétányként is. A Nagyharsányi Szoborparkig egyébként nagyon sokan sötétedés után is használják ezt a kerékpárutat, az Ördögárok bejáratától viszont már nagyharsányi közigazgatási terület, így első körben a Sauska pincészetig tervezik a bicikliút kivilágítását megvalósítani. Ez egy körülbelül 800 méteres szakasz, tehát komolyabb fejlesztést jelent a városban.

Mayer István, Villány polgármestere elmondta, az önkormányzat sajnos valószínűleg jelentős forrást nem fog tudni biztosítani ehhez, viszont azok az érintett borászatok, akik a vendégforgalomban ezen a szakaszon érintettek, jelezték, hogy hozzájárulnának a költségekhez.

– Átnéztük, milyen műszaki megoldásokkal lehetne ezt kivitelezni, illetve ezekhez kapcsolódóan árajánlatokat is kértünk. Voltak egyeztetések arról, hogy milyen lépésekre kellene sort keríteni, milyen eszközöket kellene beszerezni. A legvalószínűbb, hogy napelemes kandelábereket fogunk majd felszerelni, de előbb még megnézzük, máshol hogy működnek a hasonló rendszerek – mondta a városvezető.

A költségvetés kidolgozása után a vállalkozók bevonásával igyekeznek megvalósítani a beruházást. Az önkormányzat önerőből még az idén lecserélteti a városi közvilágítási lámpatesteket. A nagyságrendileg 50 millió forintos beruházással várhatóan évente felére csökken az energiafelhasználás. A lámpák már megérkeztek a településre, és a kivitelezés hétfőn el is kezdődött.

Siklóson kerékpárút épül az elkerülőút mellett Mint arról hírt adtunk, idén tavasszal adták át a Villány és Villánykövesd között vezető új kerékpárutat, és a térségben hamarosan egy újabb szakasz megépítése kezdődhet meg. A siklósi önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyert 350 millió forint támogatást egy új kerékpárútszakasz megépítésére, mely az elkerülőút mellett vezetne a máriagyűdi és a vokányi úti körforgalom között közel 3 kilométer hosszan, a szőlőhegy felőli oldalon. Riegl Gábor, Siklós polgármestere elmondta, a beruházás kiviteli tervei elkészültek, és a közbeszerzés indítása van most aktuálisan napirenden. Bíznak benne, hogy nem fognak akadályokba ütközni, és talán ősszel (de csak a szüreti időszak után) még néhány hónapot tud majd dolgozni a kivitelező.

