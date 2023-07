A Nem élhetünk mágnesesség nélkül címet viselő előadás keretében sok érdekes és látványos kísérleten keresztül mutatják be a mágnesek és elektromágnesek világát. A résztvevők készítenek mágnest és iránytűt is, továbbá vasreszelékkel szemléltetik majd nekik a mágneses mezőt és kölcsönhatásokat. És ez még semmi, hiszen kimutatják, hogy kettőnél több pólusú mágnes létezik, de egy pólusú mágnes nincs, és mágneses lebegést, valamint fogaskereket is előállítanak. A hallgatóság megtudhatja azt is, hogy mágnes nélkül nem működne a fülhallgató, a hangszóró, a dinamó és a villanymotor sem.

Jegyek az előadásra még válthatók, amelyről bővebb információ a Zsolnay Negyed oldalán olvasható.