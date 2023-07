Az elmúlt években alaposan elszaporodtak a szabadulószobák hazánkban is. Pécsen is találhatunk ilyen játékokat, és most a Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági Tanuló Tér is otthont ad egynek.

A játék a #maimagyarzene szabadulószoba nevet viseli. Ebben a legújabb könyvtári játékban negyvenöt perc áll a csapatok rendelkezésére, hogy a feladványok megoldása után kijussanak az ifjúsági térből.

A játoékott július 28-án lehet kipróbálni előre egyeztetett időpontban. Maximum öt fős csoportok jelentkezését várják a szervezők, amelyet megtenni a [email protected] e-mail címen lehet vagy a Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági Tanuló Tér Facebook oldalának küldött üzenetben.