„Egészségünk és megőrzése 50 felett és alatt" címmel egészségnapot szervez a nőgyógyászati daganattal érintettek gyógyulásában segítő kezet nyújtó és a megelőzés fontosságának minél szélesebb körben való propagálását célul kitűző Pécsi Mályvavirág Pont a Pákolitz István Közösségi Házzal, és a Pécsi Regeneráriummal karöltve - július 13-án 14 órától várják mindazokat Pécsett, a Komját Aladár utcában található Közösségi Házban, akiket érdekelnek az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tanácsok, információk. Az egészségnap folyamán többek közt táplálkozástudományi szakértő tart előadást "Az vagy, amit megeszel - hogyan lehet ezt értelmezni napjainkban?" címmel. Kult Andrea, a Pécsi Mályvavirág Pont vezetője az egészséges táplálkozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat osztja meg a résztvevőkkel, ezen kívül a testmozgás fontosságáról is szó lesz majd a rendezvényen, illetve az előadók arra is kitérnek, hogy a fizikai közérzet javítására milyen, otthon is könnyen elérhető lehetőségek kínálkoznak.