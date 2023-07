Az internetes vásárlások miatt tavaly is sok panasz futott be a Baranya Vármegyei Fogyasztóvédelmi Egyesülethez – a szervezet 2022-es évet összegző beszámolója szerint a fogyasztók online vásárlásai a Covid-járvány alatt jelentősen nőttek, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a tendencia tartós maradt, így a panaszok száma is együtt növekedett vele, az egyesülethez befutó megkeresések csaknem negyedét tette ki.