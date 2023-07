– A legnehezebb dolog a klubban és magában ebben a tevékenységben, hogy megtaláljuk milyen játékkal szeretnek játszani a diákok. Az egyik legfontosabb szabály, hogy nem szabad semmit sem rájuk kényszeríteni. Akkor lesz jó a játékélmény, ha mindenki megtalálja a saját érdeklődési körének, személyiségének megfelelő játékot – mondta a pedagógus.

Kezdetben, de most is úgy működnek a társasos napok, hogy több asztalra pakolnak ki játékokat, hogy meglegyen a választás lehetősége. Nincs kényszer, és általában mindig egymásra találnak azok, akik hasonló módon viszonyulnak egy-egy játékhoz.

A gimnáziumban fontos szerepet játszik a tehetségazonosítás és a -gondozás. A társasjátékozás is egy olyan aktivitás, amely nagyon sok területen képes fejleszteni a diákokat és arra is lehetőséget ad, hogy a pedagógusok monitorizálják ezt a folyamatot. Ezek a játékok tanórán kívül zajlanak, így a diákok jobban feloldódnak, megszűnnek a direkt tanulási folyamat során tapasztalható gátak, így teljesítőképességük és motivációjuk nő, sokkal jobban megmutatják készségeiket, képességeiket.

– Ezzel a tevékenységgel igyekszünk az osztályfőnököket is segíteni. A most bejövő hetedikeseknek egy egyhetes táborban tartottunk társasos programot. Nagyon sokat lehet megtudni a gyerekekről játék közben: mennyire kitartóak, mennyire képesek belevágni egy tanulási folyamatba, milyenek a verbális, a logikai készségeik – emelte ki a tanárnő.

A klubot vezető csapat 5 pedagógusból áll, akiknek különböző szakjai, szakterületei biztosítják a célirányos fejlesztést.

Fontos megjegyezni, hogy nemcsak a diákok, hanem a tanárok is össze szoktak ülni játszani, amellyel kapcsolatban Simonovics Andrea így mesélt:

– Szintén a pandémia után következett be, hogy az intézmény pedagógusainak is elkezdtünk társasjátékos alkalmakat szervezni az igazgatónő kérésére. Ez az online időszak a tanárok körében is sok társas kapcsolatot szétszedett és fontos volt, hogy mi is újra egymásra hangolódjunk, közösséggé kovácsolódjunk.

Segített a Nemzeti Tehetség Program

A Kodály Zoltán Gimnázium egymillió forintot nyert a Nemzeti Tehetség Program pályázatán, melyen társasjátékokat, táblajátékokat és 3D nyomtatót szerzett be az iskola. Utóbbinak a beszerzésére azért gondoltak, mert működik egy robotika szakkör is az iskolában, ahol főleg legórobotok programozásával foglalkoznak a diákok, és megszületett egy ötlet, hogy kapcsolják össze ezt a területet a társasjátékokkal, így lehetőség nyílik arra, hogy saját társasjátékot tervezzenek a tanulók.