A szakemberek megállapításai szerint a tavalyi nyári szárazság következtében az örökzöldek nem tudtak elegendő, a kártevők elleni védekezésüket szolgáló gyantát termelni. A fertőzés első jeleként a növények felülről indultak száradásnak, a szú ugyanis a fa víz- és tápanyagszállító rendszerét tette tönkre. A károkozás a törzsben történt, ezért a problémát nem lehet orvosolni az elszáradt ágak lemetszésével, hanem a teljes növényt ki kell vágni, majd azonnal felaprítani, vagy elégetni, így elejét véve a rovarok kirajzásának.

A szúfertőzést a városkép is megszenvedte, viszont a fakivágásokkal párhuzamosan a pótlások is már tavaly elkezdődtek. A szélsőséges időjárásnak jobban ellenálló, szárazságtűrőbb növényeket telepítenek a tönkrement fák helyére. A lucfenyők helyére olyan fenyőfélék kerülnének, a kevesebb csapadékmennyiséghez is jobban alkalmazkodnak.