A kiemelkedő utazási igényekre reagálva idén is megduplázták a Komlóról Balatonon át Zalakarosra közlekedő autóbuszok számát. A lakossági jelzéseket összefogva a Komlói Autóbuszos Tömegközlekedés Blog kezdeményezte, hogy – tekintettel a megnövekedett utasszámra – idén is egyszerre két autóbuszt indítson a Volánbusz Zrt. a magyar tengerhez. A kérésnek megfelelően július 22-étől ismét dupla járat indul, a Blog tájékoztatása szerint a két jármű a legmodernebb és legkényelmesebb utazást biztosítja, légkondicionálással, tágas utas- és csomagtérrel.

Komlóról a balatoni autóbuszjárat két évvel ezelőtt indult újra, harmincévnyi szünet után a Komlói Tömegközlekedés Blog indítványára, biztosítva a közvetlen utazási lehetőséget a magyar tengerhez. A busz kezdetben hétvégi napokon közlekedett Balatonmáriafürdőre, majd igazodva az igényekhez, hamar dupla járattá fejlődött. Tavaly már kibővített útvonalon és pénteki napokon is járt a busz, így Zalakaros, a közkedvelt meleg vizes fürdő is elérhetővé vált kényelmesen, átszállás nélkül Komlóról. Az igények pedig már tavaly is indokolttá tették, hogy július közepétől már péntekenként is két autóbusz induljon a Balatonra a hajdani bányászvárosból.

Idén a Volánbusz Zrt. átszállásmentes járata ismét pénteki, szombati és vasárnapi napokon közlekedik, és egészen Zalakaros Fürdő-ig szállítja az utasokat, majd onnan is indul haza délután. Július 22-től pedig egy helyett már két busz közlekedik.

Mindemellett további kedvelt üdülőhelyek is elérhetők már autóbusszal Komlóról, a helyi igényeknek megfelelően: Orfűre szombaton és vasárnap is napi három körjárat közlekedik, egy délelőtt, kettő pedig délutáni komlói indulással. Ezenkívül Harkány is elérhető átszállásmentesen, csakúgy mint a siklósi fürdő.

Leáll a vonatközlekedés

A 47-es Dombóvár-Komló vasútvonal is egyike annak a tíz hazai mellékvonalnak, amelyen augusztus 1-jétől leáll a vonatközlekedés, helyette pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Komlói Vasútbarátok Köre a hírre reagálva az Építési és Közlekedési Minisztérium illetékeseinek írt levelében kiemelte, nem értenek egyet a közlekedési módváltással és kérik a vasúti közlekedés mielőbbi helyreállítását, megfelelő járművek rendelkezésre állása esetén pedig a kínálati menetrend bővítését.

–Emellett a térségben élők érdekeit szem előtt tartva a vonathelyettesítő buszokkal (már ebben az ideiglenes helyzetben is) biztosítsanak minden MECSEK IC-hez csatlakozást

– fogalmaztak levelükben.

Az átmeneti leállás előtt pedig a Pannonvasút Egyesülettel karöltve egy utolsó utazásra hívják a vasúti közlekedést kedvelőket: az „Egy utolsó utazás Komlóra” időpontja július 31., hétfő, 20.00–21.45.