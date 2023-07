A hét során a csapatmunka került a főszerepbe, a fiatalok kereskedhettek, saját vármegyéket és országot alkottak, valamint licitálhattak ajándéktárgyakra is, vagy épp közösen kellett megoldaniuk feladványokat, és kijutniuk a rejtélyekkel teli szobából. Különleges programelemként idén terápiás kutyák is részt vettek a programban, amely sok örömet és mosolyt csalt a gyerekek arcára. Nógrádi Gábor, a könyv szerzője személyesen is ellátogatott a táborba, ahol az író-olvasó találkozón a résztvevők őket érdeklő kérdéseket tehettek fel neki.