Az MSZP és a DK pénzügyi támogatásával, a szocialista Nyőgéri Lajos segítségével Péterffy Attila 2019-ben úgy nyerte meg a választást magát függetlennek beállítva, hogy többek között kátyúmentes Pécset, új fürdőt, pártsemleges médiát, valódi önkormányzatiságot, a túlóratörvény be nem tartását, új nyugdíjasházat, objektív átvilágítást ígért, szakmai városirányítást, a buszbérlet- és jegyárak csökkentését.

A tavalyi jegyáremelés is egyfajta beismerése volt annak, hogy Péterffy Attila, baloldali pécsi polgármester nem tartja be a pécsi buszközlekedés kapcsán tett ígéretét a jegy- és bérletárak csökkentéséről, amit aztán saját szavaival is megerősített. A túlóratörvénnyel kapcsolatos állítását pedig pár hónap alatt megváltoztatta, a városban élők azt sem tapasztalják, hogy a kátyúk megszűntek volna, új nyugdíjasház sem épült, a baloldal megnyirbálta a jobboldali ellenzék ellenőrzési szerepét, a városházi média a DK–Péterffy–Nyőgéri–MSZP kézi vezérlése mellett működik, az önkormányzatnál pártkádereket helyeztek el, az akvaparkból nem lett semmi, az átvilágítás pedig egy baráti ügyvéd, egy MSZP-s képviselőjelölt kezébe került.

Nemrég a fentiek ellenére, az ígéretek teljesítése helyett újabb ötletek begyűjtését indították el „közös ötletelés” címen, hogy négy év regnálásuk után a pécsiek mondják meg, hogy adott, úgynevezett „zónákban” mit szeretnének. A baloldali önkormányzat úgy tette mindezt, hogy elvileg ők adják az egyéni képviselők többségét a városban, a kezükben vannak a városi vállalatok is, vagyis rálátásuk és lehetőségük lett volna arra, hogy milyen problémákat szeretnének megoldani a pécsiek.