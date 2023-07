– Miben emelkedhet ki hazánk? Az innováció a kulcs?

– Ez igen komplex kérdés. Kis ország vagyunk, tehát a globális kibocsátáshoz nem sokban járulunk hozzá. Elsősorban így arra kell koncentrálnunk, hogy megoldásokkal álljunk elő, amelyek a globális problémák elhárításához közelebb visznek. Magyarországon kifejezetten erősek vagyunk a vízipari technológiában, különböző vízszűrők, turbinák, gátak építésében. Úgy gondolom, el kell mennünk például olyan országokba, ahol a sok víz vagy a kevés víz problémája van jelen, és megoldásokat kell kínálni.

Ez Magyarország számára is kedvező gazdaságilag, illetve a globális kihívások megoldásában is előrébb lépünk. Ugyanez igaz az agrártechnológiákban is. Ha vannak előremutató fejlesztések, mind egyetemi, vagy céges szinten, ezeket az innovációkat kell piacképessé tenni és például olyan üvegházrendszereket telepíteni, amelyek csak megújuló energiahordozókat használnak, automatizáltak és csökkenthető bennük a vegyszerfelhasználás.

Vagy például olyan öntözőrendszereket kiépíteni, amelyek minimalizálják a vízveszteséget. Magyarország szerepe abban lehet, hogy hagyományosan kiemelkedő szürkeállománnyal rendelkezünk – ezt kell a problémák megoldásának szolgálatába állítani, így az ország javát és a globális problémák megoldását is elősegítjük.