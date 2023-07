A várkertben a rendezvény résztvevőit a szervezők részéről Patai Árpád, a város nevében pedig Mojzes Tamás alpolgármester köszöntötte. Mint mondta, az vár régóta hivatalosan is kutyabarát hely, és a városvezetés is elkötelezett a felelős állattartás mellett, így örömmel állt a program mellé. Kiemelte továbbá, hogy fontosnak tartják a közterületeket érintő fejlesztéseiket úgy megvalósítani, hogy azok a kutyák és a gazdik számára is ideális körülményeket biztosítsanak.

A rendezvényen délelőtt párhuzamosan zajlottak a kereső mentőkutyás, az agility jellegű, az akadályfutás és a látványos őrző-védő versenyek, melyekre összességében nagyságrendileg félszáz kutyát neveztek be a gazdik.

– Elsősorban az embereket szerettük volna a felelős kutyatartásra ösztönözni, és felhívni a figyelmüket arra, hogy a kutyájuk nem csak kerti dísz, hanem rengeteg sportot tudnak velük űzni, ami nagyon jó szabadidős tevékenység

– mondta Patai Árpád. A legtöbb nézői szempárt az őrző-védő verseny vonzotta. A kutyáknak adott pillanatban nyugodtnak kellett maradniuk a zajhatások ellenére is, a vezényszóra pedig támadniuk kellett az ellenségre, majd ereszteniük kellett a harapáson. A francia bundás segédek – nem sértetlenül, de – derekasan állták a sarat a verseny ideje alatt. A vezényszavakra pedig egyszer-egyszer a nézők közötti négylábúak is hallgattak. Az ül kiálltásra mellettünk egy rottweiler is azonnal szót fogadott, kicsit odébb pedig egy kistestű kutyát is csak a póráz tartotta vissza, hogy ne rohanjon be segíteni az őrző-védő ebtársának. Délután a felelős állattartással kapcsolatos előadásokat, és késő estig különböző látványos bemutatókat láthatott az érdeklődő közönség.