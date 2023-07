Az előadás keretében kérdés-felelet formában vezeti rá az előadó a kicsiket az általuk tapasztaltak alapján az égbolt olykor örök rejtélynek tűnő jelenségeivel, látványával kapcsolatos ismeretekre, magyarázatokra. Mindezek mellett a gyerekek megismerkednek a fényjelenségekkel, az égbolt, a szivárvány és a csillagok színeivel is. És még további kaland is vár rájuk, hiszen a legfontosabb csillagképeket is bemutatják nekik, de mindezt úgy, hogy róluk szóló meséket, mondákat fűznek hozzájuk. Az égitestek mellett sem mennek el szó nélkül, amelyek közül nagy hangsúlyt fektetnek a Napra és a Holdra, a két legismertebb és legfontosabb égitestre.

Az elődás nagyobb óvodásoknak ajánlott ötéves kor felett. Az eseményen való részvétel jegyvásárláshoz kötött. További információt az alábbi linken olvashatnak.