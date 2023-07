A közelmúltban feltárt Szászvári Zsidó Temető, mint történelmi hely bemutatására invitálja a érdeklődőket a szászvári önkormányzat. A július 30-án a Bartók Béla utcában 9 órakor kezdődő rendezvényen Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere tart előadást a temető feltárásának részleteiről, majd Szokoly Károly gyűjtése alapján a zsidó lakosság Szászváron címmel tartanak történeti bemutatót, amelyet követően „A kövek lelke” című előadást hallgathatják meg a program résztvevői.

A szászvári zsidó temető felújításra tavaly ősszel közel százezer forint támogatást kapott a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségétől a település önkormányzata. A pénzből, a helyiek önkéntes munkájával kiegészítve, méltó emléket állítottak az elfeledett, romba dőlt zsidó temetkezési helynek, ezzel is megadva a tiszteletet az ott nyugvóknak. A cél volt többek között, hogy a sírköveket megóvják a végső pusztulástól, ennek eléréséhez a terület rendbetétele volt az első lépés – az önkéntesek a tereprendezés és a gallyazás során kipucolták a gyalogutat, és az erdőből a szemetet is összegyűjtötték. A temetőbe vezető út mentén fából készült padok is helyet kapnak, a letisztított sírok mellett pedig egy növényekkel tarkított sziklakert kialakítása is része a fejújításnak.

A zsidó temető rendbetételét évek óta tervezi az önkormányzat, ennek fontossága korábban lakossági fórumokon is több alkalommal szóba került – a szászváriak kiemelten fontosnak tartották a kultikus hely szebbé tételét, amely most megvalósulhatott.