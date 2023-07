A beruházás keretében a már megerősített IMS-szerkezetű volt Anikó utcai iskolát fejlesztik azért, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat korszerű ingatlanban működhessen. Az iskola épületét 1977-ben adták át és évtizedekig iskolaként is működött, de a szintén az előző városvezetés idején elindított óvodafelújítási program keretében zajló felújítások idején fogadta az óvodásokat, bölcsődéseket. A szocialista körök által irányított városházi cenzúraosztály azonban – a szokásához híven – ezúttal is mélyen hallgat arról, hogy Páva Zsolt előző polgármester indította el a programot, amit ráadásul az tett lehetővé, hogy a szintén Péterffy Attila városvezetése által szidott jobboldali kormány többletet adott az Árpád iskola felújítására, ezzel pedig az Anikó utcai épület is szabaddá válhatott.

S bár korábban kényszerűségből a Puskin téri ingatlant szemelték ki a fejlesztés helyszínének, de az épületváltást az is indokolta, ahogy Páva Zsolt előterjesztésében is áll, hogy „az Anikó utcai épület üzemeltetése, működtetése jelentősen olcsóbb, mint a Puskin téri ingatlané, következésképpen a családsegítő működtetése is költséghatékonyabb, emellett az Anikó utcai épület befogadómérete jobban igazodik a 85-100 fős létszámhoz”.