A pécsi Made in B együttest gyakran lehet hallani a villányi, siklósi és harkányi rendezvényeken. Korábban már írtak dalhimnuszt Villánynak (Elviszlek Villányba), közreműködtek a Siklósi Vár „Van egy vár a Tenkes alján” című dalában, melynek zenéjét Szentgyörgyváry Balázs, az együttes frontembere szerezte. Született már daluk a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karáról (Itt vagyok jól) is, most pedig a fürdővárosról is énekelnek, illetve rappelnek a legújabb szerzeményükben.

Szinte hazajárnak a harkányi fürdőbe

– Felkértek minket Harkányból, hogy a gyógyvíz, illetve a Harkányi Gyógyfürdő 200 éves évfordulójára írjunk egy dalt. Nagyon sokszor léptünk már fel Harkányban, a fürdőfesztiválokon már-már visszatérő előadók vagyunk, és forgattunk is korábban egy klipet a fürdőben az egyik nyári slágerünkhöz. A mostani dalt PIXA-val közösen hoztuk össze, és a zenéhez a klipet természetesen ezúttal is a Harkányi Gyógyfürdőben forgattuk – mondta Szentgyörgyváry Balázs.

Összecsiszolódtak a neves DJ-vel

PIXA tapasztalt előadó, több neves együttessel dolgozott már. A vele való közös munkáról Balázs elárulta, az elején talán nem ment annyira gördülékenyen, de a végére összecsiszolódtak a népszerű DJ-vel. A pécsi formáció számára azért is volt különleges ez az időszak, mert Szentgyörgyváry Balázs és felesége, Horváth Lejla, aki szintén a Made in B tagja (énekesnője), éppen a közös gyermeküket várták. Lejlát ugyan halljuk a dalban, de a klipben már nem szerepelt, hiszen várandóssága utolsó szakaszában vették fel a képsorokat.

– Az öcsém, Berci (a Made in B harmadik tagja) szervezte le a forgatást, és nagy öröm számunkra, hogy sok barátunk eljött, szerepel a felvételeken, még Baksáról is, ahol most építkezünk. Bár nekem elég futós nap volt, mert pont akkor került be a feleségem a kórházba, így siettem Pécsre a forgatás után – mesélte Szentgyörgyváry Balázs. A Harkány 200 című dal elérhető a PIXA YouTube csatornáján, valamint a Harkányi Gyógyfürdő és a Made in B közösségi oldalairól is.

Jöhet az élő formáció

A háromtagú együttes most a PTE-ETK-nak írt Itt vagyok jól című számának rockosabb verzióját tervezi megalkotni, és augusztustól – már újra Lejlával – több koncertet is adnak. Mint Szentgyörgyváry Balázs elmondta, azon dolgoznak, hogy nyár végétől, ősztől már élő formációval tudjanak színpadra állni. A jelenlegi DJ-s kiállást egy dobos, egy gitáros és egy billentyűs váltaná fel a koncertjeiken.

A jubileum köré szerveződnek a programok

A 200 éves Harkányfürdő programjai az egész szezonban a jubileum köré szerveződnek. A vendégek múltidéző fotókon láthatják a régi fürdőt, egészen a 60-as évektől. A képek Laufer Lászlótól, a Dunántúli Napló fotóriporterétől, Czene Zoltán harkányi lakos gyűjteményéből, valamint Marsalkó Péter fotóstól származnak. Ami pedig a soron következő programokat illeti, július 29-én Lofti Begivel, augusztus 19-én pedig DR BRS-sel zenés éjszakai fürdőzésre várják a szórakozni és felfrissülni vágyókat, a Jubileumi Fürdőfesztivált pedig augusztus 25. és 27. között tartják, amikor is rengeteg koncert és kísérőprogram várja a látogatókat.