A kampánykijelentést már akkor szkeptikusan fogadták a szakemberek is, hiszen egyrészt a havasalföldi vajda pécsi jelenlétére utaló, több száz éve nem létező épület húsz méteres pincéjének helyszíne is vitatott a történészek szerint, és a helye is következtetéseken alapul. Másrészt önmagában egy pince egyáltalán nem jelent olyan látványosságot, ami bármilyen világszenzációt jelentene, ráadásul a törcsvári Vlad Tepes kastély építészetileg és történelmi szempontból is összehasonlíthatatlan komplexebb egy egyszerű pincénél.

Péterffy ígéretét egy ideig még a saját baráti sajtója megpróbálta komolyan venni, és a megválasztása után a turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó gazdasági fellendülés paneljét hangoztatta, de végül a baloldali lapok is elengedték az üres ígéretet.

Lapunk városházi forrásból úgy értesült, hogy a Drakula-pince bemutatásával kapcsolatos kijelentés célja valójában nem is gyakorlati megvalósítást szolgálta, hanem azt, hogy a kampányban az akkor ismeretlen baloldali politikusra felkapják a fejüket a választók, és Péterffy MSZP-DK-s vonalassága helyett a papíron független imázs fenntartása érdekében ilyen blikkfangos témákra terelődjön a fókusz.

A balliberális ígéretek kapcsán megírtuk, hogy számos ígéretét nem tartotta be, általánosságban egyébként emiatt rendszerint másokat, a kormányt, vagy a körülményeket okolta.