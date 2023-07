A 15 és 18 év közötti korosztályba tartozó fiatalok éppen egy paintball mérkőzésre, és az idei évben újításnak számító médiakamion kipróbálásra készültek, amely valójában egy repülésszimulátor volt.

Ezzel kapcsolatban Schmidt Raul, tizenhét éves komlói gimnazista osztotta meg gondolatait velünk, amíg arra várt, hogy sorra kerüljön. Elmondása szerint már kívülről nagyon érdekesnek látszott a szerkezet, hiszen valóságszerűen és élethűen mutatta be a repülést. Raulnak ez már a második honvédelmi tábora volt – kiemelte, hogy minden részét élvezi, de sportolói múltja miatt azokat a feladatokat kedvelte leginkább, amelyek a fizikális erőnlét fejlesztéséhez kapcsolódtak.

Mint megtudtuk, egy nap menete hasonlóan épül fel, mint egy honvédségi rendszerben. Van ébresztő, ébresztő utáni tisztálkodás, öltözködés, ezt követően a napot sporttal folytatják a fiatalok. Minden reggelt testnevelési foglalkozással indítanak, majd azt egy újabb tisztálkodás, és egy közös reggeli követ.

– Az étkezés után jönnek azok a programok, amiket hétfőtől péntekig a tábor menetébe beillesztünk – részletezte lapunknak Németh Gábor zászlós, aki a tábor céljáról is mesélt nekünk. – Alapvetően a Honvédelmi tábor célja az volt, hogy a gyermekeket a hazafias létformával megismertessék, és hogy olyan ismeretekre is szert tehessenek itt, amelyeket később is hasznosítani tudnak a hétköznapokban. Ráadásul a gyerekek testközelből találkozhatnak olyan katonákkal, akik számukra példaképek lehetnek.