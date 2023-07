A korábbi gép egy évtized során több mint 200 ezer embernek hozta elérhető közelségbe a kozmoszt, például gyönyörűen megmutatta a Holdat, de ez a berendezés a kráterek apró elemeit, a meteorbecsapódásokat, a bolygók textúrájának részletes képét is elérhetővé teszi.

A Zsolnay Negyedben, a planetáriumban évente 850-900 előadás során több mint húszezren kíváncsiak a bemutatókra. Négy program arról szól, hogy a laikusokat bevezesség a csillagászat alapjaiba, megtanítják a bolygók, csillagok elhelyezkedési formáit, az űrhajók kialakítását, a csilagképeket. A haladók már arról kapnak látványos információkat, miként lehet eljutni a Marsra, a különböző galaxisokra, miként haladnak a meteoritok, az üstökösök. S vannak extra ismertetők is, például, hogy miként álltak a csillagok Jézus születésekor Betlehemben, vagy a magyarok honfoglalásakor a Kárpát-medence fölött. Összesen 17 előadástípusból lehet válogatni, születésnapi partikon pedig az ünnepelt dönti el, hogy miről szóljon a vetítés, merre haladjon az űrhajó.

Népszerűek a testre tetovált csillagképek

Dr. Pirkhoffer Ervin úgy fogalmaz kétféle ember jár ide, aki még lehet űrhajós, és aki már nem, de nemrégiben valaki kijavította, hogy tud olyanról is, aki itt volt, és már járt az űrben is. Elérhetők itt 12 milliárd fényévre található galaxisok, minden, ami szerepel a világ csillagászati adatbázisában.

Összességében 2-90 év között minden korosztályból jönnek érdeklődők, a legtöbben 10-18 év közöttiek. A csúcsidőszak május-június, de soha nincs üresjárat. Hogy ki mire kíváncsi az is nagyon eltérő. Legutóbb például egy anyuka azzal ajánlotta be gyermekét az előadásra, hogy a srác nagyon ismeri a csillagképeket, mert több is a testére van tetoválva.