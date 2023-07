A nyári kánikulában sem áll meg a kormányablakbusz, a héten tizenhat településre gurul be. Hétfőn Egyházaskozár, Máza, Szászvár, Szalatnak, Magyaregregy; kedden Lippó , Majs, Nagynyárád, Sátorhely, Kölked, Lánycsók; csütörtökön Hidas, Mecseknádasd, Ófalu míg pénteken Páprád és Vajszló következik. A kormányablakbusz javarészt a polgármesteri iroda előtt áll meg, de a héten egy focipályára is begurul, csütörtökön ófalui sportpályára érkezik. A mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatokon az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, többek között személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra is lehetőség van.